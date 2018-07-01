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На блокпосту вблизи Авдеевки задержали убийцу местного жителя

01.07.2018 02:39

Злоумышленник убил мужчину в одном из заведений города

На одном из блокпостов, расположенном вблизи Авдеевки (Донецкая область), военнослужащие задержали подозреваемого в убийстве местного жителя. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

Штаб ООС Facebook

Сообщается, что ранее в одном из заведений общепита Авдеевки было обнаружено тело местного жителя с признаками насильственной смерти. Благодаря камерам видеонаблюдения лицо, совершившее убийство, было установлено, его фоторобот передали, в том числе, на блокпосты.

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Подозреваемый появился на блокпосту среди ожидающих транспорт на выезд из города. Военнослужащим он заявил, что ожидает "попутку". О появлении преступника оперативно проинформировали полицейских, которые через некоторое время опознали его.

Преступником оказался местный житель. После убийства он намеревался покинуть Авдеевку.

Военнослужащих, принимавших участие в задержании (лейтенант Дмитрий Куцуляк, старшие солдаты Арсен Тарасян и Виктор Самарский) будут представлены к награде. // 112.ua

 

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