На блокпосту вблизи Авдеевки задержали убийцу местного жителя

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Злоумышленник убил мужчину в одном из заведений города
На одном из блокпостов, расположенном вблизи Авдеевки (Донецкая область), военнослужащие задержали подозреваемого в убийстве местного жителя. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.
Сообщается, что ранее в одном из заведений общепита Авдеевки было обнаружено тело местного жителя с признаками насильственной смерти. Благодаря камерам видеонаблюдения лицо, совершившее убийство, было установлено, его фоторобот передали, в том числе, на блокпосты.
Новости по теме: На Донбассе число блокпостов уменьшат до 25
Подозреваемый появился на блокпосту среди ожидающих транспорт на выезд из города. Военнослужащим он заявил, что ожидает "попутку". О появлении преступника оперативно проинформировали полицейских, которые через некоторое время опознали его.
Преступником оказался местный житель. После убийства он намеревался покинуть Авдеевку.
Военнослужащих, принимавших участие в задержании (лейтенант Дмитрий Куцуляк, старшие солдаты Арсен Тарасян и Виктор Самарский) будут представлены к награде. // 112.ua
В 2014 году Министерство юстиции США предъявило четырем участникам группы Xbox Underground обвинения в похищении программного обеспечения. В период с января 2011 по март 2014...