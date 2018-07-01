В ДТП в Винницкой области два человека погибли, еще трое травмированы

Вблизи с. Сальник, на автодороге Житомир - Могилев-Подольский, столкнулись два автомобиля, в результате чего оба водителя погибли, трое травмированы, среди них один ребенок.

Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области, передает УНН.

"30 июня около 15 часов на автодороге Житомир - Могилев-Подольский, вблизи с. Сальник Калиновского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей NISSAN Almera и Citroen Berlingo", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, NISSAN Almera на закругленном участке дороги выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Citroen Berlingo. В результате на месте ДТП погиб 34-летний водитель NISSAN Almera - винничанин. Его 33-летнюю жену и ребенка с травмами госпитализировали.

Также от телесных повреждений, несовместимых с жизнью, погиб 25-летний водитель Citroen Berlingo. Пассажир его автомобиля госпитализирован.

Следственно-оперативная группа полиции проводит первоочередные следственные действия на месте трагедии, выясняются причины и обстоятельства ДТП.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.