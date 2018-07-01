Зачастую у нерезидентов и лиц без гражданства возникают трудности с оформлением вида на жительство. Это происходит из-за незнания законодательства Украины, иногда – даже непонимания украинского языка.

Специалисты компании «Наказ» рассказывают о ньюансах получении ВНЖ и что такое вид на жительство в Украине, что он дает. Зачастую у нерезидентов и лиц без гражданства возникают трудности с оформлением вида на жительство. Это происходит из-за незнания законодательства Украины, иногда – даже непонимания украинского языка.

Специалисты юридической компании могут помочь в получении ВНЖ, а также проконсультировать по вопросам оформления вида на жительство, подсказать, какие документы для этого нужны, или полностью пройти всю процедуру за вас. Обычно, при полном сопровождении потребуется только перечень необходимых документов.

Что такое вид на жительство в Украине

Вид на жительство выдаётся нерезидентам Украины и подтверждает их право легально находиться в стране.

ВНЖ бывает двух видов:

постоянный;

временный.

По аналогии с названиями, постоянный вид на жительство предоставляется бессрочно. Его нужно переоформлять со всеми документами, удостоверяющими личность, в 25 и 45 лет. Временный ВНЖ выдаётся на срок от года до трёх. Его можно продлять, но каждый такой случай комиссия рассматривает отдельно.

Основания для выдачи ВНЖ и преимущества этого документа

Временный ВНЖ выдается гражданам, у которых есть следующие основания для пребывания в стране:

трудоустройство;

обучение;

воссоединение семьи (если родственники имеют гражданство Украины или нерезиденты, которые находятся в стране на законных основаниях);

участие в проектах международной технической помощи;

культурная, научная или образовательная деятельность;

работа корреспондентом;

работа в представительствах иностранных компаний;

проповедование религиозных вероучений.

ПМЖ могут получить две группы лиц: в рамках миграционной квоты и не попадающие под них. К первой группе относятся деятели науки и культуры, высококвалифицированные специалисты, инвесторы (инвестировали более 100 тыс. долларов), беженцы, жертвы торговли людьми, бывшие украинцы, их родственники.

Помимо миграционной квоты, постоянный вид на жительство могут получить супруг или супруга, дочь, сын, родители или опекуны гражданина Украины, лица, о которых заботится украинец. Также ПМЖ предоставляется нерезидентам на основании дела государственной важности.

Закон «Об иммиграции» устанавливает, что нерезиденты с видом на жительство в Украине приравниваются по правам к гражданам страны. Это не касается случаев, которые предусмотрены законом отдельно.

Получение временного или постоянного ВНЖ даст следующие преимущества:

Ваши дети получат право на бесплатное образование внутри страны. Вы получите возможность оформить гражданство Украины. Для постоянного вида на жительство – вы сможете устроиться на любую работу без особых хлопот. Получите право на пенсионное обеспечение.

Подробнее о получении вида на жительство для иностранцев вы можете узнать на сайте компании «Наказ».