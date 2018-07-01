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Боевики в первый же день сорвали новое перемирие на Донбассе

01.07.2018 09:52

 В результате боевых действий на Мариупольском направлении один украинский военнослужащий получил ранение.

Несмотря на достигнутую в Минске договоренность о прекращении огня с 1 июля, с наступлением текущих суток террористы дважды открывали огонь по позициям ВСУ.

Террористы продолжают провокационные обстрелы позиций ВСУ / фото УНИАН

Как сообщается в утренней сводке пресс-центра ООС, на Горловском направлении враг обстрелял из минометов калибром 120 мм украинские позиции в районе населенного пункта Зайцево, а позиция возле Новоалександровки (Луганское направление) - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что в течение суток, 30 июня, ситуация в районе проведения ООС оставалась контролируемой. Российские оккупационные войска 26 раз прибегли к прицельному огню по нашим позициям, 4 из которых – из тяжелого вооружения. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу.

На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Новотошковское. Враг вел огонь по позициям ВСУ из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Горловском направлении российские наемники проявляли активность в районе населенных пунктов Южное и Зайцево. Враг открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении боевики активизировали провокации с применением преимущественно гранатометов и стрелкового оружия. Под вражеским огнем находились защитники Марьинки, Красногоровки, Авдеевки, Верхньоторецкого, Песков, Опросного и Новомихайловки.

За прошлые сутки большому количеству обстрелов подверглись защитники Мариупольского направления. Враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Огневому воздействию подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Павлополь, Чермалык, Талаковка и Гнутово. В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения.

По данным разведки в результате подрыва на противотанковой мины поврежден БТР российских оккупационных войск, один боевик получил ранение. // УНИАН

 

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