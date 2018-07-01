Военнослужащие ООС задержали подозреваемого в убийстве

Подозреваемый в совершении убийства пытался покинуть город и был задержан на блок-посту

В субботу, 30 июня, на одном из блок-постов вблизи города Авдеевка Донецкой области воины-пехотинцы одной из механизированных бригад ВСУ задержали человека, подозреваемого в совершении убийства. Об этом сообщил штаб Операции объединенных сил.

Военнослужащие получили от сотрудников Нацполиции ориентировку на розыск подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

Ранее в тот же день возле одного из заведений общественного питания города было найдено тело местного жителя с признаками насильственной смерти. Полицейские, благодаря анализу видео с камер наблюдения установили лицо, совершившее преступление

"Лицо очень похожее по приметам указанным в ориентировке появилось у блок-поста, ожидая попутный транспорт на выезд из города. Мы действовали четко по инструкциям, внимательно осматривали автотранспорт и людей, въезжающих и выезжающих из города", – рассказывает лейтенант Дмитрий Куцуляк.

Военнослужащие сообщили Нацполиции о разыскиваемом, а те по прибытию задержали и провели опознание подозреваемого.

"Выяснилось, что задержанный не проживал в городе Авдеевка. И если бы ему удалось покинуть пределы города то, вероятно, это значительно усложнило работу правоохранительных органов с его розыске", – отмечено в сообщении.

По словам начальника Авдеевского отделения Покровского ОП ГУНП в Донецкой области подполковника полиции Андрея Епура, военнослужащие Вооруженных Сил Украины сработали очень оперативно и умело и заслуживают высокой оценки их действий командованием. // Сегодня