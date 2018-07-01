На трассе Чернигов–Киев Volkswagen после столкновения с фурой разорвало пополам (фото, видео)

В субботу, 30 июня, на Черниговской трассе произошло ДТП. Дорогу не поделили фура Mercedes и Volkswagen CC.

Авария случилась около 16:20. Стоит отметить, что на улице льет ливень, поэтому дорога особенно скользкая. Из-за погодных условий и произошло столкновение. Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.

По предварительной информации, Volkswagen ехал в сторону Чернигова, а фура без груза — в направлении Киева. Водитель «немца» рассказывает, что фуру вынесло «на встречку», он резко вывернул руль, чтобы не врезаться, но машины все равно столкнулись. В свою очередь, другой водитель уверяет, что «на встречку» выскочил Volkswagen.

От сильного удара Volkswagen буквально разорвало на две части, а фура сложилась и перекрыла дорогу. В момент аварии в легковом авто находился водитель и два пассажира. К счастью, никто не пострадал. Водитель «немца» немного ударился головой, а пассажир — локтем.

Выясняя, кто прав, а кто виноват, водители на месте аварии ссорились. Родственники владельца легковой машины уверяли, что теперь им «должны новую машину» или 1500 долларов за моральный ущерб. Но водитель грузовика с этим не согласен.

На месте работала патрульная полиция, которая будет выяснять обстоятельства аварии.

Фото, видео: Андрей Шматов