На Житомирщині викрито групу осіб, причетних до вчинення низки тяжких злочинів в області (фото)

Прокуратурою Житомирської області спільно із Головним управлінням Нацполіції в області, а також працівниками управління внутрішньої безпеки Нацполіції в області та управління захисту економіки в області у ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом викрадення чужого майна в особливо великих розмірах викрито групу осіб, які обґрунтовано підозрюються в організації низки злочинів, зокрема, розбійних нападів, пограбувань помешкань, погрози вбивством працівникам правоохоронного органу, незаконному заволодінні автомобілем тощо.

Установлено, що місцевий мешканець, який наразі перебуває у розшуку за вчинення низки інших тяжких злочинів, продовжує керувати злочинними діями своїх спільників на території області.

Так, він організував та безпосередньо керував встановленням саморобного вибухового пристрою в автомобілі керівника регіонального підрозділу Нацполіції України. Пристрій, виявлений під час огляду власником автомобіля, мав би бути приведений у дію за допомогою мобільного телефону.

Завдяки спільним професійним діям правоохоронців встановлено ряд осіб, які діяли за його вказівкою.

У вівторок, 26 червня 2018 року, під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів провадження виявлено та вилучено значну кількість предметів, які використовувалися для підготовки та вчинення злочинів (мобільні телефони, банківські картки, квитанції з ломбардів, чорнові записи, камуфльовані костюми, балаклави, пістолети, глушники до них, гладкоствольна та нарізна вогнепальна зброя, ножі тощо), а також вибухову речовину, схожу на тротил та електродетонатор.

Крім того, троє осіб затримано, одного з яких – за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, а двох інших – ще й за вчинення опору правоохоронцям під час проведення обшуків.

Усім трьом фігурантам кримінального провадження повідомлено про підозру за ст. 263, 345, 348 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, посягання на життя працівника правоохоронного органу) та подано до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Того ж дня, за результатами оцінки доказів, здобутих в ході проведення обшуків, аналізу інших матеріалів кримінального провадження, ще двом особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

За результатами розгляду клопотань прокурора, всім підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави в сумі 440,5 тис грн кожному.

Досудове розслідування здійснює слідче управління ГУНП в області, процесуальне керівництво - прокуратура області.

Прес-служба прокуратури Житомирської області