В Индии более 40 человек погибли при падении автобуса в ущелье

По меньшей мере 44 человека погибли при падении пассажирского автобуса в ущелье в штате Уттаракханд на севере Индии

Об этом пишет Hindustan Times со ссылкой на источники в экстренных службах штата.

Издание The Times of India сообщает о 45 погибших.

Авария произошла около 8:45 утра по местному времени (около 6:15 по Москве). По данным The Times of India, автобус, рассчитанный на 30 мест, был переполнен — в нем было не менее 52 человек.

На месте происшествия идут спасательные работы. Точное количество пострадавших пока неизвестно. Также не сообщается, что стало причиной аварии. // Медуза