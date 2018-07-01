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Правоохоронці перевіряють інформацію щодо анонімних погроз життю дітей

01.07.2018 13:44

Співробітники Служби безпеки України спільно з Національною поліцією перевіряють інформацію, викладену в анонімному листі, що надійшов сьогодні на адресу обох силових відомств з погрозою здійснити убивства дітей, які, нібито, перебувають в заручниках.

Зловмисник погрожує реалізувати злочин у разі несплати коштів у сумі 350 тисяч доларів США. Правоохоронці, в числі інших, перевіряють версію щодо можливих шахрайських дій, адже надісланий анонімом список дітей міститься на офіційному сайті «Служби розшуку дітей». Двоє з них вже знайдено, факти їх викрадення підтвердження не знайшли.

СБУ

Національною поліцією України відкрито кримінальне провадження за ознаками скоєння злочинів, передбачених ст.ст. 146, 147 та 189 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Прес-центр СБ України
 

 

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