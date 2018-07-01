В США неизвестный порезал мигрантов: 9 человек в тяжелом состоянии

По меньшей мере девять человек получили ранения в результате нападения вооруженного ножом мужчины на дом, где проживали мигранты. Инцидент произошел в городе Бойсе, США, передает телеканал ABC.

По информации телеканала, мужчина с ножом ворвался в дом и напал на людей внутри. Представители полиции подтверждают факт нападения и сообщают, что девять пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

На данный момент нападавший задержан, его мотивы пока что не разглашаются. // 112.ua