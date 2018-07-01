В США неизвестный порезал мигрантов: 9 человек в тяжелом состоянии

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Полиция устанавливает мотивы нападения
По меньшей мере девять человек получили ранения в результате нападения вооруженного ножом мужчины на дом, где проживали мигранты. Инцидент произошел в городе Бойсе, США, передает телеканал ABC.
По информации телеканала, мужчина с ножом ворвался в дом и напал на людей внутри. Представители полиции подтверждают факт нападения и сообщают, что девять пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.
На данный момент нападавший задержан, его мотивы пока что не разглашаются. // 112.ua
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