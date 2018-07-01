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В США неизвестный порезал мигрантов: 9 человек в тяжелом состоянии

01.07.2018 16:21

Полиция устанавливает мотивы нападения

По меньшей мере девять человек получили ранения в результате нападения вооруженного ножом мужчины на дом, где проживали мигранты. Инцидент произошел в городе Бойсе, США, передает телеканал ABC.

ABC

По информации телеканала, мужчина с ножом ворвался в дом и напал на людей внутри. Представители полиции подтверждают факт нападения и сообщают, что девять пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

На данный момент нападавший задержан, его мотивы пока что не разглашаются. // 112.ua

 

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