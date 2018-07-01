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В Ровенской обл. пьяный водитель BMW сбил ребенка на пешеходном переходе

01.07.2018 17:30

Состояние девочки тяжелое

В субботу, 30 июня, в Сарнах пьяный водитель на большой скорости совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

ДТП

Инцидент произошел около 17:00. Девочка попала в реанимацию.

"По результатам дополнительного обследования врачи диагностировали у малолетней скальпированную рану теменной кости, ушиб головного мозга, перелом ноги, политравму и множественные ссадины тела", – говорится в сообщении.

По словам медиков, девочка пришла в сознание, однако ее состояние оценивают как тяжелое.

Водитель автомобиля BMW, 31-летний житель поселка Клесов, находится в изоляторе временного содержания.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Автомобиль поместили на территорию Сарненского отдела полиции на время проведения досудебного расследования. // 112.ua

 

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