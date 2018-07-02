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Боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру Зайцево

02.07.2018 01:42

По населенному пункту было выпущено 14 мин

В первые часы после установки "хлебного мир'я" боевики обстреляли позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру населенного пункта Зайцево из минометов калибром 120 мм. Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, опубликованном на странице пресс-центра Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Штаб ООС Facebook

В целом по населенному пункту было выпущено 14 мин.

Установлено, что огонь по гражданской инфраструктуре населенного пункта Зайцево противник вел этой ночью из населенного пункта Зайцево Южное, в период с 03:55 до 04:20.

В результате указанного обстрела уничтожен нежилой дом, повреждены хозяйственные постройки, заборы и приусадебные участки мирных жителей по улице Маресьева.

Никто из местных жителей не пострадал. // 112.ua

 

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