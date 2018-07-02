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США испытали гравитационную ядерную бомбу

02.07.2018 02:54

Тесты проводились с участием стратегического бомбардировщика

Военно-воздушные силы США совместно с Национальным управлением ядерной безопасности (NNSA) провели серию испытаний управляемой ядерной бомбы проекта B61-12, сообщает Military.com со ссылкой на представителя Национального управления ядерной безопасности США.

Бомбу сбросили с истребителя. Фото из открытых источников

Тесты проводились с участием стратегического бомбардировщика и стали первыми квалификационными испытаниями "от и до" для конкретного вида вооружений.

Два испытания состоялись 9 июня на тестовом полигоне Tonopah в штате Невада. Бомба без ядерного заряда была сброшена со стратегического бомбардировщика Northrop B-2 Spirit.

"Тесты является частью серии совместных испытаний с целью продемонстрировать как способность самолета доставлять боеприпасы, так и неядерные функции данного вооружения", – подчеркнули в управлении.

Ранее сообщалось, что США обнаружили опасную ядерную активность России. В частности РФ наращивает свой ядерный потенциал и укрепляет подземные сооружения для управления и командования, необходимого на случай ядерного конфликта. Чиновники Пентагона ожидают, что Россия готова развернуть 8000 боеголовок до 2026 года.

Развертывание разворачивать как крупные ядерные боеголовки, так и тысячи малого класса мощности, чтобы обойти ограничения сделки по вооружению. Такие действия РФ указывают на то, что она собирается пересечь границу существующих ограничений ядерного вооружения в соответствии с международными соглашениям по вооружению.

Напомним, Конгресс США согласовал выделение средств на разработку наземной ракеты средней дальности, как ответ на нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. // Сегодня

 

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