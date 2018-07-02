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Во Франции рецидивист бежал из тюрьмы на вертолете

02.07.2018 07:58

Во французском департаменте Сена и Марна (регион Иль-де-Франс) осужденный на 25 лет рецидивист Редуан Фаид во второй раз совершил побег из тюрьмы. 

В воскресенье около полудня его сообщникам удалось посадить вертолет в единственном месте на территории тюрьмы, которое не было закрыто сверху специальной сеткой. Побег длился несколько минут, сообщники Фаида были хорошо вооружены, применили отвлекающие действия и дымовые шашки, сообщают французские и американские СМИ.

Вместе с вертолётом преступники захватили и пилота, которого отпустили после выполнения своего плана. Вертолёт приземлился между аэропортами Шарль-де-Голль и Ле-Бурже. Преступники скрылись на машине. Полиция ведёт их поиск.

Первый побег Редуан Фаид, которому ныне 46 лет, совершил в 2013 году. Тогда он взял в заложники охранников, взорвал ворота динамитом и выехал с территории тюрьмы на машине. Ему удалось скрываться шесть недель.

Редуан Фаид получил первый тюремный срок в 90-х годах за ограбление инкассаторских машин и банков. После условно-досрочного освобождения он совершил повторное ограбление и застрелил сотрудницу полиции. Апелляционный суд приговорил его к 25 годам лишения свободы. // Радио Свобода

 

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