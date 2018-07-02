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«Снотворное» домашнее вино спасло запорожца от кражи

02.07.2018 08:36

Предполагаемого вора-неудачника задержала полиция

Курьезный случай произошел в Запорожье. Там 34-летний мужчина взломал дверь и пробрался в частный дом. В процессе ограбления жилья подозреваемый обнаружил домашнее вино, которое и выпил прямо на месте преступления. Однако мужчина не рассчитал собственных сил и уснул, так и не покинув ограбленный дом. Об этом сообщает Depo.ua.

Фото: depo.ua

Известно, что когда владелец жилья вернулся домой, он обнаружил спящим в кресле неизвестного мужчину. Хозяин дома вызвал полицию, неудачливого подозреваемого задержали и доставили в Шевченковское отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. // Сегодня

 

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