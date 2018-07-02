Украинский пловец Андрей Говоров установил новый мировой рекорд (видео)

В воскресенье 1-го июля в финале соревнований в Риме Андрей показал время 22,27 секунды и на 0,16 секунды улучшил прежнее мировое достижение, которое с 2009-го года принадлежало испанцу Рафаэлю Муньосу.

Хронология рекордов на дистанции 50 метров баттерфляем:

Андрей Говоров, Украина, 22.27 (2018);

Рафаэль Муньос , Испания, 22.43, (2009);

Роланд Шойман , ЮАР, 22.96 (2005);

Роланд Шойман , ЮАР, 23.01 (2005);

Ян Крокер , США, 23.30 (2004).

Отметим, что 50 метров баттерфляем является неолимпийской дистанцией. При этом на последнем чемпионате мира, который в 2017-м принимал Будапешт, Говоров взял бронзу на «полтиннике». // xsport.ua