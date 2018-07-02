Відпрацювання Краматорська силами ООС: розкрито 18 злочинів, затримані 3 бойовика

За наказом командувача операції Об’єднаних сил Сергія Наєва в Краматорську проведено два етапи оперативно-профілактичного відпрацювання. Комплексні заходи покликані посилити рівень безпеки у місті та нейтралізувати будь-які загрози для громадян. Участь в спецоперації взяли всі підрозділи, задіяні в ООС, зокрема, поліція.

Відпрацювання проводилося протягом двох днів – 23 та 29 червня у вечірній і нічний час, на які зазвичай припадає пік злочинів.

На кожному етапі у спецоперації були задіяні співробітники Краматорського відділу поліції, управління патрульної поліції, підрозділів патрульної служби поліції особливого призначення, військовослужбовці Нацгвардії та військової служби правопорядку.

Місто та прилеглі селища патрулювали в посиленому режимі піші й автомобільні наряди. Для більш ефективного реагування на звернення громадян чергували додаткові слідчо-оперативні групи. В’їзди-виїзди з міста та стратегічні транспортні розв’язки прикривали мобільні блокпости та бронегрупи на спецтехніці.

Під час інструктажу групи отримали завдання щодо виявлення та припинення діяльності організованих злочинних груп, учасників незаконних збройних формувань, профілактики тяжких злочинів, забезпечення охорони громадського порядку, а також виявлення фактів незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки.

В ході спецоперації було розкрито 18 злочинів. Всі підозрювані притягуються до кримінальної відповідальності.

Зокрема поліцейські затримали трьох бойовиків, які в 2014 році чергували на блокпостах терористів, здійснюючи незаконну фільтрацію громадян та виявляючи українських патріотів.

Розшуканий та затриманий серійний викрадач, який скоїв щонайменше 4 крадіжки з помешкань громадян. Також правоохоронці встановили особи двох зловмисників, які з січня цього року обкрадали приватні будинки місцевих мешканців. Всього розкрито 8 майнових злочинів.

Правоохоронці припинили 4 наркозлочини. Так, у краматорчанина вдома було вилучено шприц з речовиною, схожою на опій ацетильований та посів нарковмісних рослин.

Крім того, поліцейські склали 163 протоколи за адміністративні правопорушення. Зокрема було припинено 28 порушень безпеки дорожнього руху, відсторонено від керування транспортом 7 водіїв в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.

Співробітники поліції виявили та притягнули до відповідальності 7 осіб, які вчинили насильство в сім’ї. Родини взяті на контроль.

Також виявлений іноземець, який незаконно перебував на території України.

Загалом в ході відпрацювання було перевірено понад 600 осіб та стільки ж транспортних засобів.

За розпорядженням командувача Операції об’єднаних сил такі комплексні відпрацювання пройдуть в усіх великих містах Донеччини.

Відділ комунікації поліції

Донецької області