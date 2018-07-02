На столичному залізничному вокзалі затримали крадія-іноземця

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Поки один чоловік спілкувався із пасажирами, інший викрав із його сумки гроші.
Повідомлення про крадіжку на площі Вокзальній надійшло до чергової частини столичної поліції близько 15:00. На виклик поспішили працівники оперативно-пошукового відділу карного розшуку київської поліції.
63-річний мешканець Київщини розповів правоохоронцям, що біля пішохідного переходу до нього із донькою підійшов незнайомець і відволік розмовою. Вони звернули увагу, що згодом, коли цей чоловік пішов, до нього на площі приєднався товариш. А за кілька хвилин потерпілі помітили відсутність 4000 гривень.
Оперативники провели відпрацювання вокзального комплексу «Київ-Пасажирський» і відшукали чоловіків, схожих за прикметами. Мешканець Київщини із донькою відразу їх впізнали. Крім того, у старшого зі зловмисників вилучили 4000 гривень.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
60-річного іноземця, у якого вилучили гроші, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його 38-річного товариша відпустили під особисте зобов’язання.
Дороги в Швеции – самые безопасные в ЕC. Во многом благодаря планированию дорог, перекрестков и переходов. Смертность в ДТП в Швеции в 5 раз ниже, чем в России, и в 6...