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На столичному залізничному вокзалі затримали крадія-іноземця

02.07.2018 09:34

Поки один чоловік спілкувався із пасажирами, інший викрав із його сумки гроші.

Повідомлення про крадіжку на площі Вокзальній надійшло до чергової частини столичної поліції близько 15:00. На виклик поспішили працівники оперативно-пошукового відділу карного розшуку київської поліції.

Головне управління Національної поліції в м. Києві - лого

63-річний мешканець Київщини розповів правоохоронцям, що біля пішохідного переходу до нього із донькою підійшов незнайомець і відволік розмовою. Вони звернули увагу, що згодом, коли цей чоловік пішов, до нього на площі приєднався товариш. А за кілька хвилин потерпілі помітили відсутність 4000 гривень.

Оперативники провели відпрацювання вокзального комплексу «Київ-Пасажирський» і відшукали чоловіків, схожих за прикметами. Мешканець Київщини із донькою відразу їх впізнали. Крім того, у старшого зі зловмисників вилучили 4000 гривень.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

60-річного іноземця, у якого вилучили гроші, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його 38-річного товариша відпустили під особисте зобов’язання.

Відділ комунікації поліції Києва

 

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