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У Києві СБУ не допустила інспіровану РФ провокацію проти кримськотатарського народу

02.07.2018 09:45

Службою безпеки України спільно з ГУ Національної поліції у місті Києві попереджено здійснення на замовлення російської сторони екстремістської провокативної акції в столиці, спрямованої на розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

За задумом представників закордонних підривних центрів, підпорядковані їм особи в Україні повинні були зірвати презентацію першого кримськотатарського фільму-казки «Хідір-деде», яка мала відбутися 1 липня поточного року в кінотеатрі «Жовтень». Підконтрольні російській стороні громадяни України повинні були винайняти у Києві до 100 осіб та поділити їх на три групи, нібито українських націоналістів.

СБУ

 

Перша мала провести акцію протесту проти лідерів кримськотатарського народу. Друга – розкидати листівки провокативного характеру серед глядачів у залі. Третя – обілляти «зеленкою» ініціаторів створення картини.

СБУ

З метою недопущення здійснення провокації її організаторів затримано під час підготовчої наради в одному із закладів громадського харчування Києва. У них вилучено заздалегідь підготовлені «зеленку», плакати і листівки провокаційного змісту та інструкції від іноземних кураторів.

СБУ

 

 

Зареєстровано кримінальне провадження з ознаками скоєння злочину передбаченого ч. 3 ст. 161 КК України.

Достеменно відомо, що організатори акції, спрямованої на розпалювання міжнаціональної ворожнечі проти кримськотатарського народу, причетні до здійснення провокації біля посольства Угорщини 20 червня поточного року. У той день, ті ж самі фігуранти організували провокацію у вигляді пікетування посольства Угорщини в Україні, скандування антиугорських гасел та знищення опудала прем’єр-міністра Угорщини В.Орбана.

Незважаючи на те, що акція тривала не більше 10 хвилин, а її організатори прибули з іншого міста, співробітники СБ України змогли не лише розкрити цей злочин, а й попередити скоєння наступного протиправного прояву, спрямованого на розпалювання національної ворожнечі між українцями і кримськими татарами.

 

Прес-центр СБ України
 

 

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