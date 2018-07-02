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Поліція розслідує вбивство жінки у Берегові

02.07.2018 09:55

Спеціалісти Берегівського відділу поліції спільно з колегами з Головного управління Національної поліції в Закарпатській області встановлюють осіб, причетних до вбивства молодої жінки в Берегові. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Вчора, 1 липня, на лінію «102» надійшло повідомлення про виявлення непритомної жінки на одній із вулиць Берегова. Її до приїзду поліції забрали медики, проте врятувати життя пацієнтці не вдалося. На шиї 30-річної мешканки Берегова виявлено поранення. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство.

полиция

Співробітники Берегівського відділу поліції спільно з правоохоронцями з Головного управління Національної поліції в Закарпатській області встановлюють осіб, причетних до вбивства. На даному етапі в ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції не знайшли мотивів вбивства, повязаних із гендерною, расовою чи іншою дискримінацією. Додаткову інформацію за кримінальним провадженням поліція повідомить згодом.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області

 

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