На Прикарпатье криминальный «авторитет» устроил смертельную аварию и скрылся с места ДТП

Внедорожник BMW Х5 столкнулся с легковой машиной Daewoo Lanos в поселке Отыния Коломыйского района на Ивано-Франковщине. Водитель Lanos умер на месте, пассажир доставлен в областную больницу города Ивано-Франковск.

В смертельной аварии подозревается местный криминальный авторитет Виктор Корягин. Об этом сообщило издание "Місто".

По словам свидетелей, BMW X5 двигался на большой скорости в сторону Ивано-Франковска. Совершив опережение нескольких автомобилей BMW, столкнулось с автомобилем Daewoo Lanos, который двигался в противоположном направлении и собирался повернуть налево. Легковушку от удара отбросило на столб.

Салон BMW Х5 покинули 4 человека вместе с водителем. Впоследствии одного из пассажиров задержали, остальным удалось скрыться. Место нахождения еще 2 человек и водителя устанавливают.

Водитель BMW до аварии заехал на заправочную станцию. Благодаря видеоматериалу, полученному с камер наблюдения, полиция идентифицировала водителя BMW как местного криминального авторитета, известного как "валентиновский стрелок".

Виктор Корягин был ранее судим за совершение преступлений. В 2013 году на День Валентина он в ночном клубе выстрелил в голову 18-летней девушке, после чего около 2 месяцев скрывался от правоохранителей и был арестован во Львове. С конца 2013 до 2016 года сидел в тюрьме и вышел на 7 лет раньше из-за смягчающих обстоятельств. // Gazeta.ua