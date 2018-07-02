Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 27.06-01.07.2018

До Подільського відділу поліції із заявою звернулася 43-річна продавчиня з місцевої ветеринарної аптеки, яка повідомила, що з крамниці вкрали доїльний апарат. Вжитими заходами у скоєнні даного злочину правоохоронці викрили 40-річного місцевого жителя, який надав правдиві свідчення та повернув вкрадене.

До Київського відділу поліції в м. Одеса із заявою звернувся 25-річний одесит, який повідомив, що хтось розбив скло у його автівці і викрав з неї речі. «По гарячих слідах» правоохоронці викрили 25-річного жителя Окнянського району, який надав правдиві свідчення.

До Шевченківського відділення поліції Приморського відділу поліції в м. Одеса із заявою звернулася 17-річна одеситка, яка повідомила, що на розі вулиць Середньофонтанська та Пироговська невідомий молодик відібрав у неї мобільний телефон. У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці викрили 18-річного жителя Овідіопольського району, який надав правдиві свідчення та повернув вкрадене. Хлопця затримано в порядку ст. 208 КПК України.

До Ренійського відділення поліції Ізмаїльського відділу поліції із заявою звернувся 49-річний житель м. Рені, який повідомив, що на вулиці у нього відібрали мобільний телефон. Вжитими заходами у даному злочині правоохоронці викрили 36-річного місцевого жителя, який надав правдиві свідчення.

ВК ГУНП в Одеській області