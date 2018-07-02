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В Константиновке подростку оторвало руку в результате взрыва боеприпаса

02.07.2018 10:35

В Константиновское отделение полиции поступило сообщение от работников местной больницы о том, что к ним доставлен 16-летний парень, который пострадал от взрыва неизвестного предмета. 

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области, передает УНН.

В Константиновке подростку оторвало руку из-за взрыва боеприпаса

“У пострадавшего диагностирована травматическая ампутация левой кисти, осколочные ранения грудной клетки и глаза”, — говорится в сообщении.

Предварительно известно, что подросток принес взрывоопасный предмет домой и начал разбирать. Вследствие чего произошел взрыв, который привел к травмам.

Как выяснилось, парень нашел предметы, похожие на боеприпасы, и забрал их с собой. Когда потерпевший попытался разобрать, один из них сдетонировал у него в руках.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят проверку.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой “Несчастный случай”.

С начала года в Донецкой области из-за неосторожного обращения с взрывоопасными предметами погибли 4 человека, среди них один ребенок, еще 14 травмированы, среди них 5 детей.

 

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