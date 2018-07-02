ЗСУ взяли під контроль населений пункт Золоте-4 на Луганщині

Штаб підтверджує повернення під контроль України населеного пункту Золоте-4, що було у сірій зоні

Збройні сили України встановили контроль над населеним пунктом Золоте-4 у Луганській області, яке було розташоване у «сірій зоні».

Про це Громадському радіо повідомив офіцер прес-центру Об’єднаних сил Валерій Ворончук.

Наразі штаб не розкриває деталей операції.

Волонтер Роман Донік написав, що Золоте-4 повернули під контроль України вчора, 30 червня. За його даними, активна фаза операції тривала майже три тижні.

«Приблизно 300 місцевих жителів, з яких майже 40 дітей шкільного віку, щодня змушені були відчувати на собі всі принади «сірої зони». Відсутність медичного і соціального забезпечення, органів влади. Щоденні огляди і перевірки на блокпостах. І, звичайно, відсутність будь-якої впевненості в завтрашньому дні. Селище знаходиться безпосередньо на лінії зіткнення», — розповів волонтер.