ЗСУ взяли під контроль населений пункт Золоте-4 на Луганщині

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Штаб підтверджує повернення під контроль України населеного пункту Золоте-4, що було у сірій зоні
Збройні сили України встановили контроль над населеним пунктом Золоте-4 у Луганській області, яке було розташоване у «сірій зоні».
Про це Громадському радіо повідомив офіцер прес-центру Об’єднаних сил Валерій Ворончук.
Наразі штаб не розкриває деталей операції.
Волонтер Роман Донік написав, що Золоте-4 повернули під контроль України вчора, 30 червня. За його даними, активна фаза операції тривала майже три тижні.
«Приблизно 300 місцевих жителів, з яких майже 40 дітей шкільного віку, щодня змушені були відчувати на собі всі принади «сірої зони». Відсутність медичного і соціального забезпечення, органів влади. Щоденні огляди і перевірки на блокпостах. І, звичайно, відсутність будь-якої впевненості в завтрашньому дні. Селище знаходиться безпосередньо на лінії зіткнення», — розповів волонтер.
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