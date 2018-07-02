Турецкая полиция разогнала гей-парад слезоточивым газом и резиновыми пулями

По словам очевидцев, стражи порядка применили слезоточивый газ и резиновые пули, передает УНН со ссылкой на DW.

Организаторы мероприятия, которое планировалось провести на одной из центральных улиц города, заявили об арестах участников, однако не назвали количество задержанных. Позже правозащитники из Amnesty International заявили в соцсети Twitter о 11 задержанных.

Полиция перекрыла улицы, прилегающие к месту проведения акции. Сообщается, что городские власти объяснили запрет мероприятия вопросами безопасности.

По информации издания, представителям ЛГБТ-сообщества отказывают в проведении мероприятий в столице Турции четвертый год подряд. В прошлом году полицейские также применяли слезоточивый газ и задерживали участников.