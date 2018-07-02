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Турецкая полиция разогнала гей-парад слезоточивым газом и резиновыми пулями

02.07.2018 10:58

В воскресенье 1 июля полиция Турции помешала проведению в Стамбуле парада представителей ЛГБТ-сообщества. 

По словам очевидцев, стражи порядка применили слезоточивый газ и резиновые пули, передает УНН со ссылкой на DW.

Турецкая полиция разогнала парад ЛГБТ со слезоточивым газом и резиновыми пулями

Организаторы мероприятия, которое планировалось провести на одной из центральных улиц города, заявили об арестах участников, однако не назвали количество задержанных. Позже правозащитники из Amnesty International заявили в соцсети Twitter о 11 задержанных.

Полиция перекрыла улицы, прилегающие к месту проведения акции. Сообщается, что городские власти объяснили запрет мероприятия вопросами безопасности.

По информации издания, представителям ЛГБТ-сообщества отказывают в проведении мероприятий в столице Турции четвертый год подряд. В прошлом году полицейские также применяли слезоточивый газ и задерживали участников.

 

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