Поліція вимагає примусового лікування для жінки, яка жорстоко убила молотком 6-річну доньку

На Івано-Франківщині почали судити психічно хвору уродженку Закарпаття, яка жорстоко вбила свою 6-річну доньку.

Так, відділом СУ ГУНП завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому 28 березня 2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 березня близько 1 години жителька с. Вербовець Косівського району на ґрунті психічних розладів позбавила життя свою малолітню дочку, 2011 року народження, завдаючи їй молотком по голові ряд цілеспрямованих ударів, спричинивши їй черепно-мозкову травму, перелом кісток черепа.

21 червня 2018 клопотання про застосування медичних заходів примусового характеру щодо підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України, направлено до суду.

Як раніше повідомлялося, жінка розповіла поліцейським, що почула голоси, які наказали їй вбити дитину. Правоохоронців до будинку викликали сусіди. // Закарпаття онлайн