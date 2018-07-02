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На выезде из Мариуполя задержали «прокурора ДНР»

02.07.2018 11:35

В последнее время он проживал в Севастополе

Правоохранители сегодня, 2 июля, задержали "прокурора" так называемой "ДНР" на выезде из Мариуполя. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

задержание

"Гражданин 1986 года рождения, уроженец города Мариуполь, который сейчас проживает в г. Севастополь, работал в "прокуратуре" так называемой "ДНР", - сообщают в ведомстве.

На данный момент он объясняет свои действия Национальной полиции. // 112.ua

 

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