На выезде из Мариуполя задержали «прокурора ДНР»

В последнее время он проживал в Севастополе

Правоохранители сегодня, 2 июля, задержали "прокурора" так называемой "ДНР" на выезде из Мариуполя. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Гражданин 1986 года рождения, уроженец города Мариуполь, который сейчас проживает в г. Севастополь, работал в "прокуратуре" так называемой "ДНР", - сообщают в ведомстве.

На данный момент он объясняет свои действия Национальной полиции. // 112.ua