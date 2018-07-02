Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Bravo Airways, которой туроператор задолжал почти миллион долларов, выполнит 5 рейсов за свой счет

02.07.2018 11:45

Bravo Airways приняла решение о начале выполнения пяти гуманитарных рейсов за свой счет с целью обеспечения доставки около 850 пассажиров, пострадавших от действий туроператора.

Авиакомпания Bravo Airways объясняет отмену своих рейсов тем, что туроператор OASIS в течение последних двух лет не выполнял перед ней финансовые обязательства, нарастив задолженность до 25 млн грн по состоянию на 27 июня.

Авиакомпания Bravo Airways объясняет отмену рейсов долгом туроператора / фото УНИАН

Об этом сказано в сообщении пресс-службы авиакомпании.

«На данный момент мы делаем все возможное, чтобы урегулировать расписание и в максимально короткие сроки осуществить все запланированные рейсы», - сказано в сообщении.

В Bravo Airways добавили, что после проведения консультаций с Министерством инфраструктуры, Министерством иностранных дел и Министерством экономического развития и торговли принято решение о начале выполнения пяти гуманитарных рейсов за счет авиакомпании с целью обеспечения доставки около 850 пассажиров, пострадавших от действий туроператора.

«Подробное расписание рейсов будет опубликовано нами в ближайшее время после согласования всех необходимых процедурных вопросов, связанных с обеспечением полетов», - сказано в сообщении.

Как сообщалось, по данным СМИ, около 300 украинских туристов с 27 июня не могли вылететь в Харьков из аэропорта имени Хабиба Бургибы, который расположен в городе Монастир (Тунис). Часть туристов остаются в аэропорту Монастир, остальных - разместили в отеле города Сус.

Пассажиры утверждают, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel, в лице принимающей компании Insight Holidays, не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой. // УНИАН

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...