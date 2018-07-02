На Запоріжжі поліція затримала на хабарі викладача одного з вишів міста

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Начальник курсу кафедри військової підготовки одного з вишів Запоріжжя вимагав та отримав неправомірну вигоду за дозвіл не відвідувати навчальні збори курсу і подальше загальне позитивне оцінювання.
30 червня працівники слідчого управління поліції Запорізької області за процесуальним керівництвом військової прокуратури гарнізону та спільно з Управлінням захисту економіки затримали начальника курсу військової підготовки одного з вишів міста. Викладач пропонував студенту не приходити на навчальні збори курсу та успішно їх здати за 4 тисячі гривень.
У момент отримання неправомірної «винагороди» викладача було затримано.
Чоловіка 1953 року народження затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
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