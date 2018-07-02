На Киевщине утонули два 7-летних мальчика

В Киевской области случилось трагическое происшествие. Как сообщают спасатели, в конце прошлой недели, 29 июня, в Богуславском районе погибли двое семилетних мальчиков.

Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

"В 19:20 в оперативно-диспетчерскую службу Богуславского района поступило сообщение, что около 17 часов напротив районного дома культуры возле реки Рось пропали двое детей 2011 года рождения", – сообщают в ГСЧС Киевской области.

На месте спасатели установили, что, предварительно, мальчики играли возле реки. Не удержались и съехали по бетонному спуску в реку.

"В 21:35 тела детей были обнаружены и подняты на поверхность", – рассказали в госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранительные органы.

Тем временем в Киеве 1 июля также произошло ЧП на воде. В парке Партизанской славы в озере утонул 24-летний парень.

"В 18:30 в оперативно-координационный центр поступила информация о том, что в озере на территории парка находится тело человека. С помощью водолазного снаряжения спасатели достали тело мужчины 1994 года рождения и передали его правоохранительным органам. Тело находилось на расстоянии 10 м от берега на глубине 3 м", – сообщают в ГСЧС Киева. // Сегодня