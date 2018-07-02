На Вінниччині блокувано відшкодування податків на 30 млн. грн. підприємству, яке фінансує терористів

Співробітники Служби безпеки України блокували на Вінниччині відшкодування податків на майже тридцяти мільйонів гривень підприємству, яке фінансує терористичну організацію «ЛНР».

Оперативники спецслужби встановили, що у 2016 році на Вінниччині перереєструвалось машинобудівне підприємство з Луганської області. Жодної діяльності за адресою реєстрації товариство не здійснювало – «виробництво» знаходилось в одному приміщенні з продовольчим магазином. Реальна виробнича діяльність здійснювалося на тимчасово окупованій території Луганщини. Власники заводу сплачували «податки» до так званого «Міністерства доходів і зборів «ЛНР». Територія підприємства також використовувалась російсько-терористичними угрупованнями як база з ремонту військової техніки і навчальний центр бойовиків.

Співробітники СБ України задокументували, що після реєстрації на Вінниччині менеджмент товариства розпочав судово-претензійну роботу з отримання з державного бюджету України 28,8 мільйона гривень, нібито як надміру сплачені у минулому ПДВ та податок на прибуток. У подальшому кошти планувалось вивести до так званої «ЛНР», зокрема для фінансової підтримки незаконних збройних формувань. Правоохоронці також встановили, що у 2015 році менеджмент підприємства вже робив невдалу спробу безпідставного отримання бюджетних коштів на підконтрольній Україні території Луганщини.

За матеріалами СБУ Держказначейство та фіскальні органи заблокували виплату бюджетних коштів підприємству до моменту повернення тимчасово окупованих територій під контроль органів державної влади України.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 14 та ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, триває документування антидержавної діяльності посадових осіб суб’єкта господарювання.

Прес-центр СБ України