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На Филиппинах мэра города застрелили во время пения гимна

02.07.2018 12:52

Мэр филиппинского города Танауана (провинция Батангас) Антонио Халили был убит выстрелом в грудь во время церемонии поднятия флага 2 июля у здания городской администрации. 

Об этом сообщает местное новостное агентство PNA.

Мэр филиппинского города Танауана (провинция Батангас) Антонио Халили был убит выстрелом в грудь во время церемонии поднятия флага 2 июля у здания городской администрацииХалили был в числе чиновников, участвовавших в торжественной церемонии поднятия флага Филиппин.

Она проходила на территории мэрии примерно в 8:15 утра 2 июля. Сотрудники администрации города стояли небольшими группами на улице и, приложив руки к груди, пели национальный гимн страны.

Внезапно прозвучал выстрел. Сразу вслед за этим мэр пошатнулся и упал. У него из груди пошла кровь, сообщил журналистам один из чиновников.

Видеозапись инцидента попала в Сеть.

Сам момент ранения Халили в нее не вошел, однако на видео, снятом кем-то из присутствующих, слышен звук выстрела и последовавшие за ним крики и паника.

Сообщается, что сразу после ранения Халили был доставлен в госпиталь, но спасти его не удалось. Врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Полиция начала расследование. Однако подробности пока не сообщаются. Известно лишь, что выстрел, судя по всему, производился с неблизкого расстояния, что может свидетельствовать о том, что его производил снайпер. Причины убийства пока также не ясны.

По одной из версий, это могла быть месть Халили за его спорные методы борьбы с наркоторговцами. Так, в 2016 году мэр заставил людей, подозреваемых полицией в наркоторговле, пройти колонной перед жителями. // NEWSru.com

 

 

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