Путин «украинизировал» свои воинские части

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований ряду частей российской армии, которые отныне будут носить названия украинских городов

Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации, передает Depo.ua.

В документах отмечается, что почетные наименования присвоены разным частям "с целью сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу".

Отмечается, что названия украинских городов включены в память об участии частей в освобождении этих городов в годы Великой Отечественной войны.

Так, 6-й танковый полк российской армии отныне носит почетное наименование "гвардейский Львовский", 68-й танковый полк - "гвардейский Житомирско-Берлинский", 163-й танковый полк - "гвардейский Нежинский".

Также ряду частей российской армии были присвоены почетные наименования, включающие в себя названия городов Беларуси - Витебска (90-я гвардейская танковая Витебско - Новгородская дивизия), Кобрина (856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк), Слонима (102-й механизированный Слонимско - Померанский полк). Кроме того, 400-й самоходный артиллерийский полк получил почетное наименование "Трансильванский", 144-я мотострелковая дивизия стала гвардейской Ельнинской, 150-я мотострелковая дивизия - Идрицко-Берлинской, а 933-й зенитный ракетный полк - Верхнеднепровским.