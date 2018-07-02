Стало известно об убийстве сына экс-депутата Рады

Об этом сам политик написал на своей странице в Facebook.

"Его убили страшным варварским способом. Он умирал днем в луже крови на бетонном полу своего производственного склада наедине со своим убийцей. Он сам его привез туда, как он думал, для разговора, надеясь, что своя территория будет какой-то гарантией, что высказанные угрозы только слова", - рассказал о трагедии Ржавский.

Политик объяснил, что буквально за несколько дней до убийства его сын сопровождал его в деловой поездке в Монако, на лазурное побережье Франции.

"Мы ходили по берегу моря, часами сидели в прибрежных кафе и говорили, говорили… В наших разговорах о жизни и семье, неожиданно оказалось много философского, которое сегодня стало определенным предсказанием. Как оказалось, эти четыре дня были нашим прощанием...", - написал он. // Апостроф