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Стало известно об убийстве сына экс-депутата Рады

02.07.2018 13:37

Убили старшего сына председателя Парламентского клуба, депутата Верховной рады Украины III созыва Александра Ржавского Дмитрия.

Об этом сам политик написал на своей странице в Facebook.

Ржавский

"Его убили страшным варварским способом. Он умирал днем в луже крови на бетонном полу своего производственного склада наедине со своим убийцей. Он сам его привез туда, как он думал, для разговора, надеясь, что своя территория будет какой-то гарантией, что высказанные угрозы только слова", - рассказал о трагедии Ржавский.

Политик объяснил, что буквально за несколько дней до убийства его сын сопровождал его в деловой поездке в Монако, на лазурное побережье Франции.

"Мы ходили по берегу моря, часами сидели в прибрежных кафе и говорили, говорили… В наших разговорах о жизни и семье, неожиданно оказалось много философского, которое сегодня стало определенным предсказанием. Как оказалось, эти четыре дня были нашим прощанием...", - написал он. // Апостроф

 

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