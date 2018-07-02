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В Украине запустили 4G-связь в основном диапазоне

02.07.2018 14:04

«Киевстар», Vodafone и lifecell запустили 4G в диапазоне 1800 МГц. Пока что 4G работает не по всей стране, а только в крупнейших городах.

Операторы сотовой связи «Киевстар», Vodafone и lifecell с 1 июля запустили 4G в основном диапазоне 1800 МГц.

Иллюстрация REUTERS

Об этом сказано в сообщениях компаний на их официальных страницах в соцсети Facebook.

«Мы это сделали! Теперь июль и все последующие месяцы пролетят на невероятной скорости нашего 4.5G Интернета! Ведь мы запустили сеть LTE 1800! Теперь доступ к фильмам, музыке и общению на улетной скорости 4.5G Интернета существует более чем в 200 населенных пунктах!», - заявили в lifecell.

«Мы стартовали! 4G теперь не нужно искать – он всегда рядом. Наслаждайся скоростным мобильным интернетом в любой точке города», - отметили в Vodafone Ukraine.

Пока что 4G работает не по всей стране, а только в крупнейших городах.

Мобильный оператор «Киевстар» с 1 июля запустил 4G в Киеве в диапазоне 1800 МГц, а спустя несколько дней планирует запуск в других городах, что позволит обеспечить полное покрытие 4G на территории Украины. //  УНИАН

 

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