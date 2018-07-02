Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В ДТП погибла известная журналистка и радиоведущая Юлия Рукавицына

02.07.2018 14:15

Прощание с журналисткой состоится сегодня в крематории Байкового кладбища в Киеве

Известная украинская журналистка и ведущая "Радио Аристократы" Юлия Рукавицына погибла в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщается на ее странице в Facebook.

Юлия Рукавицына / Громадське радіо

В частности, 29 июня в жизнеописании журналистки в соцсети появилось сообщение:"Друзья, сегодня утром Юлашик погибла. Пожалуйста, не звоните мне. Когда будет информация для друзей, я сообщу. Костя".

Вскоре после этого начали появляться сообщения со словами сочувствия из-за смерти Рукавицыной. В комментариях ее друзья и знакомые пишут, что она погибла вследствие аварии - предварительно, заснула за рулем.

Прощание с журналисткой состоится сегодня, 2 июля, в крематории Байкового кладбища в Киеве. Начало церемонии назначено на 15:30.

Отметим, Юлия Рукавицына родом из Донецка. Начинала свою карьеру в медиа как радиожурналист, но впоследствии работала в нескольких рекламных агентствах и в издательском доме Perekhid Publishing House.

Помимо этого, была автором креатива для огромного количества украинских и международных брендов, соорганизатором фестиваля ARCHIKIDZ, преподавателем журналистики.

Последним местом ее работы значится "Радио Аристократы", где Рукавицына вела программы "Дети – детям" и "Воскресный папа", а также создала подкаст "Погружение". // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...