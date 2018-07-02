В ДТП погибла известная журналистка и радиоведущая Юлия Рукавицына

Прощание с журналисткой состоится сегодня в крематории Байкового кладбища в Киеве

Известная украинская журналистка и ведущая "Радио Аристократы" Юлия Рукавицына погибла в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщается на ее странице в Facebook.

В частности, 29 июня в жизнеописании журналистки в соцсети появилось сообщение:"Друзья, сегодня утром Юлашик погибла. Пожалуйста, не звоните мне. Когда будет информация для друзей, я сообщу. Костя".

Вскоре после этого начали появляться сообщения со словами сочувствия из-за смерти Рукавицыной. В комментариях ее друзья и знакомые пишут, что она погибла вследствие аварии - предварительно, заснула за рулем.

Прощание с журналисткой состоится сегодня, 2 июля, в крематории Байкового кладбища в Киеве. Начало церемонии назначено на 15:30.

Отметим, Юлия Рукавицына родом из Донецка. Начинала свою карьеру в медиа как радиожурналист, но впоследствии работала в нескольких рекламных агентствах и в издательском доме Perekhid Publishing House.

Помимо этого, была автором креатива для огромного количества украинских и международных брендов, соорганизатором фестиваля ARCHIKIDZ, преподавателем журналистики.

Последним местом ее работы значится "Радио Аристократы", где Рукавицына вела программы "Дети – детям" и "Воскресный папа", а также создала подкаст "Погружение". // 112.ua