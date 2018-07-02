В Киеве цыгане избили битами мужчину, посмевшего пройти мимо их «табора»

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В ночь на понедельник, 2 июля, двое мужчин ромской национальности с битами напали на киевлянина.
Об этом сообщает «Киев. Оперативный».
Инцидент произошел около 03:30 на Русановских Садах.
«Тот (мужчина — ПН) возвращался из ночного магазина, что находится на Центральной Садовой. Проходя мимо цыганского табора (чьи-то захваченные дачные домики), к нему подбежали несколько ромов с битами, и сказали что-то вроде «нечего ходить здесь ночью», — сказано в сообщении.
После этого ромы несколько раз ударили мужчину по ногам и по плечам. Прибывший на место наряд полиции лишь зафиксировал объяснение. // Преступности НЕТ
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