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В Киеве цыгане избили битами мужчину, посмевшего пройти мимо их «табора»

02.07.2018 14:26

В ночь на понедельник, 2 июля, двое мужчин ромской национальности с битами напали на киевлянина.

Об этом сообщает «Киев. Оперативный».

цыгане избилицыгане избили

Инцидент произошел около 03:30 на Русановских Садах.

«Тот (мужчина — ПН) возвращался из ночного магазина, что находится на Центральной Садовой. Проходя мимо цыганского табора (чьи-то захваченные дачные домики), к нему подбежали несколько ромов с битами, и сказали что-то вроде «нечего ходить здесь ночью», — сказано в сообщении.

цыгане избили

После этого ромы несколько раз ударили мужчину по ногам и по плечам. Прибывший на место наряд полиции лишь зафиксировал объяснение. // Преступности НЕТ

 

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