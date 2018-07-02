Повідомлено про підозру членам ОЗГ шахраїв, які ошукали громадян більш ніж на 1,1 млн. грн.

Луцька місцева прокуратура Волинської області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні щодо шахрайства та закінчені замахи на шахрайство (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України), вчинені чотирма членами організованої злочинної групи.

Зазначених осіб підозрюють у понад 20 епізодах шахрайських дій під час укладання з фізичними особами договорів фінансового лізингу.

Встановлено, що члени ОЗГ, повідомляючи, у тому числі через мережу Інтернет, потенційним клієнтам неправдиву інформацію про небувало низьку вартість сільськогосподарської техніки, спонукали громадян до укладення фіктивних договорів фінансового лізингу та необхідності перерахування грошових коштів у сумі від 25 до 243 тис грн в якості авансу. Після цього вони підробляли договори, змінюючи вартість транспортних засобів.

Громадяни ж, перерахувавши на рахунки компанії гроші, техніку так і не отримували.

Затримано зловмисників 11 травня 2018 року. Прокурорами та слідчими Луцького відділу поліції за оперативного супроводу Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України у ході проведення обшуків у офісних приміщеннях та помешканнях затриманих вилучено бланки фіктивних договорів фінансового лізингу та інші документи компаній і відповідне обладнання, за допомогою якого вчинялися шахрайські дії.

З'ясувалося, що жертвами шахраїв стали не лише місцеві жителі, а й мешканці інших регіонів України. Потерпілим завдано матеріальну шкоду на загальну суму 1 млн 127 тис грн.

Усім чотирьом зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів у складі організованої злочинної групи.

Триває досудове розслідування.

Прес-служба прокуратури Волинської області