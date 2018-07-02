На Тернопольщине разыскивают убийцу трех человек (фото)

Как информируют в полиции, ему объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.115 УК Украины - убийство.

Именно этого человека подозревают в убийствах, которые случились на протяжении июня в Тернополе.

По словам правоохранителей, злоумышленник в ноябре 2017 года вышел из мест лишения свободы, где он отбывал пятнадцатилетний срок за убийство мужа на Гусятинщине. С января по апрель тернополянин находился на заработках, а когда вернулся, стал вести бродячий образ жизни и злоупотреблять спиртными напитками.

13 июня в заброшенном здании местная жительница обнаружила тело, завернутое в полиэтиленовые пакеты и покрывало. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. За несколько дней до этого, неподалеку от того самого места, в мусоре оперативники нашли тело еще одного мужчины.

Как стало известно в ходе следственно-оперативных мероприятий, 7 июня подозреваемый вместе со знакомым Андреем Рудковским, который также находился в розыске, а также тернополянкой и еще одним товарищем распивали спиртные напитки. Между тремя мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. Нанесение телесных повреждений стало летальным для одного из трио. Рудковский и Феськив закопали тело в мусоре на улице Чубинского.

После убийства пошли дальше выпивать на улицу Тарнавского. По предварительной информации, в квартире находилось шесть человек. И снова между подозреваемыми и соседом возник конфликт. Последнего избили, а тело, замотав в простынь и покрывало, упаковали в полиэтиленовый пакет, связали с обеих сторон шнурками и вывезли в заброшенное здание на Чубинского.

Рудковского и Феськива объявили в розыск. Также было отмечено, что с дуэтом могла находиться и женщина, 1988 года рождения.

Благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям и в ходе отработки территории Тернопольской области следственно-оперативная группа в зарослях вблизи села Белая обнаружила еще одно тело со следами насильственной смерти. Неизвестным оказался Андрей Рудковский - подозреваемый в двух убийствах.

Беглец, вероятно, передвигается пешком в пределах Тернопольской области. Полиция призывает местных жителей быть максимально осторожными. Не останавливаться по требованию незнакомцев, не впускать в дома и избегать любых контактов с неизвестными лицами.

Если же увидели похожего на фото мужчину, ни в коем случае не старайтесь задержать его самостоятельно, следует вызвать полицию по номерам: (067) 471-66-23, (067) 351-38-37, 27-11-70 или позвонить на линию "102". Анонимность гарантируется.