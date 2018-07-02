На Київшині викрито осіб, які організували схему заволодіння коштами перевізників вантажів з Європи

Прокуратурою Київської області спільно зі співробітниками слідчого управління ГУ НП в Київській області у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах) КК України, викрито групу осіб, яка організувала схему з незаконного заволодіння грошовими коштами підприємств-перевізників вантажів з країн Європи до України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з січня 2017 року по теперішній час 3 особи через створене ними фіктивне товариство укладало договори з підприємствами-перевізниками про надання експедиторських послуг з перевезення вантажу.

Крім того, вказані особи на сайті «lardi-trans.com» зареєстрували приватне підприємство, де вказали недостовірні дані щодо його працівників та розміщуючи заявки на здійснення міжнародних вантажних перевезень, зазначали привабливі умови оплати для потенційних перевізників.

При цьому, ведення перемовин перед укладанням договорів здійснювалось від імені приватного підприємства, а самі договори укладались від імені товариства. В результаті чого, у шахрайській схемі було задіяно два підприємства з однаковими назвами, але з абсолютно різними формами власності, директорами та реквізитами.

В подальшому, коли товар доставлявся на територію України, замовники перевезень, відповідно до умов укладених договорів, перераховували кошти на рахунки фіктивного товариства, однак останнє розрахунки із підприємствами-перевізниками не проводило.

Своїми злочинними діями шахраї завдали матеріальної шкоди перевізникам на суму майже 300 тис грн.

У ході досудового розслідування проведено 15 санкціонованих обшуків у автомобілях, жилих приміщеннях та офісі осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення у м. Біла Церква і вилучено копії договорів, печатки, банківські картки, телефони, ноутбук та грошові кошти.

За процесуального керівництва прокуратури Київської області трьом зловмисникам повідомлено про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Досудове розслідування триває.

Прес-служба прокуратури Київської області