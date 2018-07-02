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У Бахмуті викрито співробтіника СІЗО, який збував ув’язненим наркотики

02.07.2018 15:24

При ньому вилучено чергову «партію», до складу якої входили нарковмісні пігулки, амфетамін та опій. Розпочато досудове розслідування.

 

Зловмисника, який зайнявся постачанням наркотиків для засуджених у слідчий ізолятор м.Бахмут, затримали співробітники цієї ж установи спільно з поліцейськими вчора. Він саме готувався заступити на зміну.

нарко Бахмут

При проведенні огляду у наркоторговця вилучено три пакети порошкоподібної речовини білого кольору, ззовні схожої на амфетамін, три пакети порошкоподібної речовини коричневого кольору, 20 мл. медичний шприц, який був частково заповнений рідиною коричневого кольору, та 11 пачок різних пігулок.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Вирішується питання про перекваліфікацію злочину. 

Бахмутський відділ поліції
Донецької області

 

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