Пользователи по всему миру стали обнаруживать на своих компьютерах неудаляемый вирус

Пользователи по всему миру стали обнаруживать на своих компьютерах неудаляемую вредоносную программу All-Radio 4.27 Portable.

Впервые посты о вирусе появились на форуме Malwarebytes, сообщает портал Bleepingcomputer.

Под прицелом вируса оказались компьютеры с операционной системой Windows. Пользователи старательно пытались избавиться от него, но им не удалось найти механизмов его удаления.

Официально программа российского производства All-Radio 4.27 Portable — бесплатный универсальный плеер, позволяющий слушать музыку и смотреть телепередачи. Неизвестным хакерам удалось ее подделать и выдать зараженное ПО за оригинал, отмечает nn.by.

Эксперты из BleepingComputer отметили, что большинство юзеров сообщили о появлении программы после загрузки некоторых активаторов продуктов Microsoft. Проведя анализ, они выяснили, что под видом «ключей» жертвы получали рекламный пакет aimp, ставший причиной заражения. Среди возможных инфекций могут быть майнеры, спамеры, различные трояны, а также руткиты, скрывающие заражение.