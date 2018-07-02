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В Киеве подросток после удара током упал с крыши поезда

02.07.2018 15:59

 В воскресенье, 1 июля, в Киеве в результате удара током на крыше электропоезда пострадал подросток.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua.

Подростка с ожогами более 50% тела госпитализировали в реанимацию Фото: dtp.kiev.ua

Как отмечается, в результате инцидента пострадавший во время движения поезда упал на железнодорожные пути.

"Электричка Киев-Фастов. Взрыв на крыше. На пути падает обожженный подросток. Жив, в сознании, просит о помощи. Через 10 мин скорая в тяжелом состоянии, с электротравмой и ожогами более 50% тела, забирает в реанимацию", - говорится в сообщении. // НВ

 

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