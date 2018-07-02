У столиці заарештували групу квартирних злодіїв

Під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва слідчими СУ ГУНП у м. Києві спільно з Управлінням карного розшуку ГУНП у м. Києві затримано групу квартирних крадіїв, які орудували на території міста Києва.

Так, 29.06.2018, використовуючи спеціально заготовлені засоби для відмикання замків, зловмисники проникли в квартиру по вул. Кирилівській у Києві, звідки викрали золоті вироби та грошові кошти на загальну суму понад 11 тис. гривень.

За результатом комплексу слідчо-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити та затримати крадіїв. Ними виявилися четверо місцевих мешканців, троє з яких вже були неодноразово судимі за вчинення майнових злочинів. Один із затриманих на даний час перебуває під слідством у Голосіївському УП ГУНП у м. Києві за вчинення аналогічного злочину.

За результатами розслідування фігурантам злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України та трьом з них Шевченківським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу останньому фігуранту.

Досудове розслідування триває. Перевіряється причетність учасників злочинної групи до вчинення аналогічних злочинів на території столиці.

Прес-служба прокуратури міста Києва