Адвокат Сенцова уличил российскую омбудсменшу во лжи

Динзе также объяснил, что у Сенцова нет российского гражданства и почему России считает его своим гражданином

Украинское гражданство омбудсмена Людмилы Денисовой не может быть причиной для ее недопуска к политзаключенному Олегу Сенцову, как на это ссылается российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил адвокат украинца Дмитрий Динзе.

По его словам, представители колонии говорят, что не пускают Денисову к Сенцову, потому что нет соответствующего приказа "сверху", хотя договоренности об этом достигнуты на уровне президентов.

В то же время адвокат объяснил, что российский закон никак не мешает Денисовой посетить украинца.

"В законе нет препятствий для посещения иностранными гражданами родственников, либо по служебной необходимости, или, как в случае Денисовой, по договоренности между президентами – тут вопросы гражданства не мешают. Поэтому, это все ерунда, абсолютно странная отмазка, которая просто показывает, что Москалькова хочет представить все для себя в выгодном свете", – сказал Динзе.

Он также разъяснил ситуацию с паспортом политзаключенного, а ранее и вовсе говорил, что Россия во внутренних документах даже признает Сенцова гражданином Украины. Также адвокат пояснил, почему российская сторона приписала Сенцову гражданство РФ.

"Олег Сенцов никогда не писал заявления на получение российского гражданства и российского паспорта, для постановки на учет в качестве российского гражданина. Паспорт ему не выписывали в принципе. По поводу двойного гражданства стоял вопрос, когда еще в ходе предварительного расследования по уголовному делу я направлял запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой определить гражданство Сенцова. И они мне дали интересный ответ, что гипотетически у Сенцова два гражданства – Украины и России. Соответственно, отсюда это и родилось, что у него двойное гражданство. Уполномоченная по правам человека в России, в то время Элла Памфилова, тоже "не исключила" двойного гражданства. Но каких-либо законов, на основании чего они так считают, нет, и данных, каким образом Сенцов мог стать гражданином России, они не предоставляли", – рассказал Динзе.

Ранее Москалькова, объясняя, почему не пустили Денисову к Сенцову, ссылалась на гражданство своей коллеги. Омбудсмен РФ говорила, что гражданин Украины не может пока посещать заключенного гражданина России, коим Москва считает Сенцова.

В свою очередь в Кремле также объясняли, почему украинский омбудсмен не может попасть к Сенцову. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посетовал на несогласованность действий Денисовой и Москальковой в вопросе посещения заключенных в Украине и в России. // Сегодня