В ЕС правила ввоза и вывоза наличных хотят ужесточить

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Комитет постоянных представителей стран Европейского союза согласовал внесение изменений в регламент, который касается ввоза и вывоза наличных денежных средств.
В ведомстве отметили, что данные меры помогут в борьбе с финансированием терроризма и схемами отмывания денег.
По новому законодательству, ввозимые и вывозимые наличные средства на сумму 10 тысяч евро или больше будут декларироваться таможенным органом.
Теперь к наличным будут приравниваться золотые украшения, слитки и иные драгоценности, а также предоплаченные платёжные карточки, не привязанные к счетам в банках стран ЕС.
Кроме этого, предлагается наделить компетентные органы полномочием запрашивать отправителя или получателя, чтобы «сделать раскрывающую декларацию» в письменной форме или в электронном виде при отправке денежных средств в почтовых отправлениях, курьерских грузах и грузовых контейнерах.
Отметим, что регламент ещё предстоит утвердить Совету ЕС и Европарламенту. // Я и Закон
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