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В ЕС правила ввоза и вывоза наличных хотят ужесточить

02.07.2018 16:38

Комитет постоянных представителей стран Европейского союза согласовал внесение изменений в регламент, который касается ввоза и вывоза наличных денежных средств.

В ведомстве отметили, что данные меры помогут в борьбе с финансированием терроризма и схемами отмывания денег.

По новому законодательству, ввозимые и вывозимые наличные средства на сумму 10 тысяч евро или больше будут декларироваться таможенным органом.

Теперь к наличным будут приравниваться золотые украшения, слитки и иные драгоценности, а также предоплаченные платёжные карточки, не привязанные к счетам в банках стран ЕС.

Кроме этого, предлагается наделить компетентные органы полномочием запрашивать отправителя или получателя, чтобы «сделать раскрывающую декларацию» в письменной форме или в электронном виде при отправке денежных средств в почтовых отправлениях, курьерских грузах и грузовых контейнерах.

Отметим, что регламент ещё предстоит утвердить Совету ЕС и Европарламенту. // Я и Закон

 

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