Полтавські правоохоронці викрили центр мінімізації митних платежів

Група осіб створила низку компаній-імпортерів, від імені яких укладали зовнішньоекономічні контракти з постачальниками продукції з Туреччини та Китаю (переважно тканин). Митне оформлення товарів здійснював брокер, який занижував митну вартість продукції на 30–40 відсотків.

Ввезену таким чином продукцію продавали замовникам за готівку, не вказуючи цього в бухгалтерському та податковому обліку підприємств-імпортерів. Документально ж реалізацію товарів оформлювали на фіктивні фірми.

Таким чином протягом 2017–2018 років зловмисники ввезли товарів на понад 100 мільйонів гривень. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили діяльність центру.

Про це у Фейсбуці повідомив перший заступник Голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан.

Під час семи санкціонованих обшуків, проведених у складських та офісних приміщеннях, за адресами проживання фігурантів, в офісному приміщенні та автомобілі митного брокера вилучили 51,4 тонни тканини, 134 тисячі гривень та автомобіль.

Вилучені речі передали на відповідальне зберігання. Зразки тканин відібрали для проведення експертизи, щоб визначити реальну митну вартість товару та нарахувати до бюджету несплачені суми митних платежів.

Групу осіб встановили у межах проведення операції "Рубіж-2018" та розслідування кримінального провадження за ч. 3 та ч. 1 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів), ч. 1 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Розслідування продовжують. // hromadske.poltava.ua