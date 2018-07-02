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В Киеве вооруженные грабители напали на конвертационный центр, ранив женщину

02.07.2018 16:51

В понедельник, 2 июля, в Шевченковском районе Киева трое неизвестных с оружием ограбили центр по отмыванию денег

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

ограбление

Грабители вбежали в помещение конвертцентра, оборудованного в одноэтажном отдельном здании, и открыли огонь из боевого пистолета. Злоумышленники сделали 5 выстрелов, одна из пуль попала в работницу конвертцентра. С огнестрельным ранением ноги ее забрала карета скорой помощи.

Нападавшие забрали наличность и скрылись на ВАЗ 2110 серого цвета. По информации собственных источников "Вартовых Еспресо", машину грабителей обнаружили неподалеку от места преступления. Сумма, которую забрали бандиты, пока не разглашается. На месте преступления работают следователи.

 

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