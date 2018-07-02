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Россиянин воткнул подруге нож в голову и отрубил руки

02.07.2018 17:30

Изверг рассвирепел из-за матерного оскорбления

Чудовищное преступление расследуют сейчас сотрудники СКР по Саратовской области. Там мужчина, орудуя ножом и топором, самым жестоким образом расправился со своей подругой, которая отпустила в его сторону матерное замечание.

МК

По данным следствия, трагедия разыгралась в ночь с 27 на 28 июня в Саратове в квартире 30-летнего местного жителя в доме по улице Лебедева-Кумача.

Компания, как это водится, переборщила с алкогольными напитками и между ними вспыхнула ссора. Хозяин квартиры до сих пор так и не смог вспомнить, что стало причиной размолвки, но точно запомнил, что его 37-летняя подруга позволила себе матерное выражение в его адрес.

Мужчина потерял контроль над собой, схватил нож и вонзил его несчастной прямой в голову. После этого он нанес подруге еще несколько ударов в туловище, а затем схватил топор и отрубил ей руки.

Совершив непоправимое мужчина опомнилась и побежал к соседям, которые вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого.

Сейчас свою вину мужчина признал. В его отношении возбуждено дело по статье убийства. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте задержанного. // МК

 

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