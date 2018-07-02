Столичні поліцейські затримали кримінальника, який убив пасинка

Чоловік кілька місяців тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за розбійний напад. Однак на шлях виправляння не став: зловживав алкогольними напоями, вчиняв вдома сварки та під час чергового конфлікту забив до смерті сина співмешканки.

До чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі будинку на вулиці Краківській знаходиться 33-річний чоловік із ознаками насильницької смерті. На адресу негайно виїхали автопатрулі та слідчо-оперативна група поліції.

Як розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, по прибуттю правоохоронці опитали сусідів та свідків. Вони розповіли поліцейським подробиці конфлікту, якій стався між двома родичами.

«Нам стало відомо, що напередодні чоловік побив свою співмешканку. І поки жінка знаходилася у лікарні, її син із кривдником почав з’ясовувати стосунки. Між чоловіками стався конфлікт, який закінчився бійкою. У результаті старший з опонентів схопив дерев’яну палицю і кілька разів вдарив нею по голові родича», - повідомив Олександр Кузьмін.

Після скоєного чоловік зателефонував знайомому та розповів про злочин, а сам пішов на вулицю. Там він зустрів сусідів, яким теж почав погрожувати ножем, а коли побачив правоохоронців, спробував чинити опір та втекти.

За словами слідчого Дніпровського управління поліції Дмитра Хоменка, спільними зусиллями патрульних та працівників районного управління поліції зловмисника зупинили та на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали. Це – 46-річний мешканець столиці, який нещодавно звільнився з місця позбавлення волі.

«Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зараз готуються матеріали до суду, який обере затриманому міру запобіжного заходу. Також вирішується питання щодо надання додаткової правової кваліфікації діям чоловіка, який під час затримання чинив опір та погрожував поліцейським», - додав Дмитро Хоменко.

Відділ комунікації поліції Києва